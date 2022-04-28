Виннипег, Канада, 28 апреля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. «Виннипег Джетс» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

John Slipec «Виннипег Джетс»

В составе «Виннипега» шайбы забросили нападающие Пьер-Люк Дюбуа, Николай Элерс, Блейк Уилер и Кайл Коннор.

На сегодняшний день «Виннипег» занимает 11-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 85 очков. «Филадельфия» идёт на 15-м месте в Восточной конференции с 61 очком.

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