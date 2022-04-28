Баку, 28 апреля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Министерство образования рассматривает вопрос о разрешении сборов денег в школах с родителей учеников. Об этом сообщил в эфире радио АСАН глава ведомства Эмин Амруллаев.

Rostov-gorod.ru Проект школы

«Предложили несколько моделей возможного сбора добровольных пожертвований школам родителями», — сказал министр.

Он отметил, что у ведомства не получается выполнять все пожелания родителей. С нового учебного года запустят это новшество в качестве пилотного проекта. Если родители не примут его, то проект свернут.