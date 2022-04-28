Улан-Удэ, , 09:33 — REGNUM В школах Бурятии с 1 сентября начнут создаваться классы с обучением на бурятском языке. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов 27 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Культурно-образовательный центр «Амар Мэндэ». Бурятия Правительство Бурятии

По его словам, в регионе принята программа сохранения и развития бурятского языка.

«Отдельно хотел бы отметить, как важно создание языковой среды. Мы создаём ее в детских садах: у нас отдельные группы, где общение только на бурятском языке. И в группах очень хорошие результаты», — отметил он.

Отдельные языковые классы будут создаваться в больших школах по согласию и заявлению родителей. В них дети с первого класса будут общаться и учиться на бурятском языке, что будет наиболее способствовать его сохранению и развитию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике не раз звучали заявления о критической ситуации, в которой оказался бурятский язык. По словам депутатов, школьники в Бурятии английский язык знают лучше родного.

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