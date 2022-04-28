Оренбург, , 09:33 — REGNUM Власти Оренбурга ищут подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ для благоустройства площади им. В. И. Ленина. Информация об аукционе опубликована на портале госзакупок.

Оренбург Иван Шилов © ИА REGNUM

Стартовая цена контракта составляет 8 674 493 рубля. Заказчиком выступает Управление строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга. Источником финансирования указан муниципальный бюджет

Площадь участка, из которого простоит сделать яркую и разнообразную архитектурно-пространственную среду, составляет 7,94 га. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 мая, итоги аукциона подведут 17 мая.

Напомним, на площади Оренбурга в 2020 году снесли скандальный долгострой-многоэтажку. Объект начали строить в 1974 году, но проект так и не реализовали до конца. В 2005 году демонтировали четыре этажа, оставив 12.

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