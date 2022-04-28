Москва, 28 апреля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Центробанк изучит предложение группы российских банков об отсрочке выпуска новых рублёвых банкнот. Об этом 28 апреля сообщает РИА Новости.

Goverment.ru Банк России

В Банке России рассказали, что получили письмо с предложением Ассоциации банков России (АБР) и пообещали на него ответить.

Как сообщало ИА REGNUM, группа ведущих банков обратилась с предложением отсрочить ввод в обращение новых рублёвых купюр из-за проблем с поставками нового зарубежного оборудования. Сейчас запланирована замена купюр пяти номиналов в ближайшие годы. Так, в 2023 году должны поступить в обращение новые банкноты достоинством 1000 и 5000 рублей.