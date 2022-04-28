Ставрополь, , 09:29 — REGNUM Законодатели Ставропольского края намерены предложить федеральному центру разработать программу восстановления детских лагерей отдыха. Сотни таких лагерей, построенных 40-50 лет назад, нуждаются в ремонте, а местным властям на их реконструкцию денег не хватает. При условии софинансирования можно было бы решить эту проблему, считает спикер Ставропольской думы Николай Великдань.

Детский лагерь отдыха Kaluga-poisk.ru

По словам парламентария, Ставрополью, в частности, на капитальный ремонт лагерей отдыха требуется около 5 млрд рублей, однако местная казна позволить себе такие расходы не может.

«Поэтому мы поддерживаем идею разработать государственную программу по строительству и реконструкции, ремонту детских лагерей и готовы эту программу софинансировать», — приводит слова Великданя ТАСС.

Его идею поддержал губернатор края Владимир Владимиров. Он отметил, что большая часть детских санаториев и загородных лагерей, которые «еще несколько десятилетий назад помогали новому поколению расти здоровым и сильным, сегодня утрачены». Поэтому требуется программа по их восстановлению и ремонту, которую ставропольские законодатели оформили в проект и готовы предложить его федеральному руководству.