Донецк, 28 апреля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Украинские боевики менее чем за час обстреляли Железную Балку, Горловку и Ясное в Донецкой Народной Республике, сообщило 28 апреля представительство республике в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«После 03:00 (совпадает с мск) зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 06:05 — н. п. Новгородское – н. п. Железная Балка: выпущено 10 гранат из СПГ; 06:27 — н. п. Новгородское – н. п. Горловка (поселок шахты им. Гагарина): применялись крупнокалиберные пулеметы; 06:57 — н. п. Новомихайловка – н. п. Ясное: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные украинские формирования обстреляли Херсон с территории Николаевской области ракетами «Точка-У».

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