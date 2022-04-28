Сиэтл, США, 28 апреля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Lisa Gansky «Лос-Анджелес Кингз»

В составе «Лос-Анджелеса» шайбы забросили нападающие Габриэль Виларди, Филлип Дано, Тревор Мур, Лиас Андерссон и Андреас Атанасиу. У «Сиэтла» отличились форварды Джаред Макканн, Райан Донато и Джордан Эберле.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает шестое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 98 очков. «Сиэтл» идёт на 15-м месте в Западной конференции с 58 очками.

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