Ульяновск, , 09:27 — REGNUM В Ульяновской области после стрельбы в детском саду отмечен «высокий запрос» на оказание психологической помощи коллективу учреждения, родителям и детям. Об этом на заседании совета безопасности заявила глава регионального министерства просвещения и воспитания Наталья Семенова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

В кабинете психолога Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Глава ведомства проинформировала, что специалистами министерства ведётся работа по оказанию всесторонней помощи участникам трагических событий в Вешкайме.

«Мы провели встречу с коллективом детского сада. Особое внимание уделяется вопросам оказания психологической помощи детям, их родителям и сотрудникам «Рябинки». Запрос на неё высокий», — приводятся слова Натальи Семеновой.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявлял, что семьям погибших будет оказана комплексная помощь: медицинская, психологическая и социальная.

Напомним, что в Ульяновской области инициирована комплексная проверка учреждений образования в части обеспечения безопасности, особенного пропускного режима. Также власти планируют обсудить расходы на организацию безопасности школ и детсадов.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в посёлке Вешкайма Ульяновской области 26 апреля. К детям во время тихого часа ворвался вооружённый мужчина, убив мальчика и девочку. Также погибла воспитательница, которая пыталась преградить путь, тяжело ранен другой педагог.