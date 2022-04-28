Подготовка к лесным пожарам Якутии похожа на имитацию деятельности — мнение
Якутск, 28 апреля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Якутии не готовятся должным образом к сезону лесных пожаров. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 28 апреля заявил политолог Андрей Данилов. Он считает, что облёты территорий республики нужно начинать уже сейчас с муниципалитетов рядом с Якутском — Горного, Намского, Хангаласского, Амгинского и Вилюйского.
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Он полагает, что заодно будет возможность осмотреть реки Якутии, на которых сейчас начинается паводок. Заторы льда, как и лесные пожары, случаются в регионе совершенно непредсказуемо, подчеркнул эксперт. Говоря о подготовке к лесным пожарам, он добавил, что нужно уже сейчас готовить к оперативному реагированию бригады добровольцев и предусматривать питание и снаряжение для тех, кто будет бороться с огнём.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии вырубают недостаточно лесов, поэтому так часто возникают природные пожары, заявил глава республики Айсен Николаев. Он считает, что лес перестаивает, засыхает и поэтому становится лёгкой добычей огня.