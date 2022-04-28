Якутск, 28 апреля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Якутии не готовятся должным образом к сезону лесных пожаров. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 28 апреля заявил политолог Андрей Данилов. Он считает, что облёты территорий республики нужно начинать уже сейчас с муниципалитетов рядом с Якутском — Горного, Намского, Хангаласского, Амгинского и Вилюйского.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

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«Пока подготовка к пожароопасному сезону больше похожа на имитацию бурной деятельности. Как это фактически будет происходить, не знает никто. Тем более, что это стихия, силы природы. Сколько не готовься, будет мало, если не заниматься этим систематически. Если после прошлого года власть хоть какие-то уроки усвоила, то, прежде всего, это должен быть урок превентивных действий. Главе республики уже сейчас нужно заниматься облётами, а не устраивать всякого рода осуохаи и празднества. Нужно сесть на вертолёт и уже сейчас начинать облёт вверенных двух миллионов квадратных километров», — сказал Андрей Данилов.

Он полагает, что заодно будет возможность осмотреть реки Якутии, на которых сейчас начинается паводок. Заторы льда, как и лесные пожары, случаются в регионе совершенно непредсказуемо, подчеркнул эксперт. Говоря о подготовке к лесным пожарам, он добавил, что нужно уже сейчас готовить к оперативному реагированию бригады добровольцев и предусматривать питание и снаряжение для тех, кто будет бороться с огнём.

«Это глобальная проблема, и я пока не вижу, чтобы власть этим занималась, кроме слов, обсуждений и вроде бы как выделения денег. Мы не видим новых пожарных машин, вертолётов, самолётов. В прошлом году даже тракторов не хватало в муниципалитетах для создания противопожарных рвов. Если даже организовывать, мобилизовывать людей на тушение пожаров, нужно выделять какие-то материальные ресурсы, банально на питание. Я знаю многих добровольцев, которые жаловались в прошлом году, что не хватает ни снаряжения, ни питания, собирали всем миром. И это в алмазной республике, где достойный ВРП», — также сказал Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии вырубают недостаточно лесов, поэтому так часто возникают природные пожары, заявил глава республики Айсен Николаев. Он считает, что лес перестаивает, засыхает и поэтому становится лёгкой добычей огня.