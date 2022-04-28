Кезский район, , 09:27 — REGNUM В поселке Кез на улицах Лыпская и Ключевая паводковыми водами подтоплены дома и земельные участки. Об этом сообщил глава Кезского района Иван Богданов на своей странице в социальной сети.

Паводок в поселке Кез vk. com/id435 166 839 аккаунт главы Кезского района Удмуртии Ивана Богданова

По его словам, жителей одного из домой эвакуировали. В случае необходимости эвакуация будет продолжена. Местным жителям были доставлены продукты питания, на месте организовано круглосуточное дежурство сотрудников управления МЧС, а также полиции.

«Вода продолжает прибывать. Объявлен режим повышенной готовности. Ситуация находится под контролем, все службы мобилизованы», — заключил глава района.

ИА REGNUM напоминает, ранее председатель правительства республики Ярослав Семенов сообщал, что уровень воды снижается во всех реках на территории республики, кроме Чепцы, Лозы и Ижа. Остается подтопленным низководный мост через реку Валу в Вавожском районе и 10 придомовых территорий в селе Яган Малопургинского района.

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