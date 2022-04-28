Страсбург, Франция, , 09:24 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала создание международного трибунала из-за спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины. Об этом 27 апреля вечером сообщила пресс-служба ПАСЕ.

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Отмечается, что ПАСЕ утвердила резолюцию на основе доклада немецкого депутата Франка Швабе, за которую проголосовало 144 из 147 участников заседания.

Также в резолюции указывается, что спецоперация ВС России стала вызовом глобальному управлению и в результате нее, по мнению ПАСЕ, произошел резкий рост цен на энергоносители, что стало причиной проблем с продовольственной безопасностью.

«Не только масштаб нынешнего вызова, но и ответ Совета Европы и его государств-членов на него будут определять будущее европейской истории», — говорится в резолюции.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что на протяжении последнего времени работа на ряде международных площадок, в частности – ПАСЕ, потеряла свой смысл.