Ростов-на-Дону, , 09:24 — REGNUM В граничащей с Донбассом Ростовской области готовятся к самым разным сложностям, однако донской губернатор Василий Голубев не видит необходимости в дополнительном усилении меры безопасности.

Набережная реки Дон. г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

«Режим ЧС в Ростовской области продолжает действовать. Это значит, что мы готовимся к самым разным сложностям — все системы работают, находятся в готовности. Необходимости в усилении мер пока нет», — цитирует главу региона ТАСС.

По его словам, ситуация в Ростовской области контролируется фактически в круглосуточном режиме.

ИА REGNUM напоминает, ранее донской губернатор обращал внимание на то, что в целях охраны приграничных районов Ростовской области созданы дополнительные отряды полиции и военных. Меры безопасности на Дону усилят и в период майских праздников.

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