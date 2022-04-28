Ростов-на-Дону, 28 апреля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В граничащей с Донбассом Ростовской области готовятся к самым разным сложностям, однако донской губернатор Василий Голубев не видит необходимости в дополнительном усилении меры безопасности.

Александр Погожев ИА REGNUM Набережная реки Дон. г. Ростов-на-Дону

«Режим ЧС в Ростовской области продолжает действовать. Это значит, что мы готовимся к самым разным сложностям — все системы работают, находятся в готовности. Необходимости в усилении мер пока нет», — цитирует главу региона ТАСС.

По его словам, ситуация в Ростовской области контролируется фактически в круглосуточном режиме.

ИА REGNUM напоминает, ранее донской губернатор обращал внимание на то, что в целях охраны приграничных районов Ростовской области созданы дополнительные отряды полиции и военных. Меры безопасности на Дону усилят и в период майских праздников.