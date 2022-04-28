Чита, 28 апреля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 28 апреля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 168 018 (+47 за минувшие сутки). Вместе с тем 164 750 пациентов (+89 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2668 человек (+2 за сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 19 человек находится в тяжелом состоянии (-2 за сутки), двое (+1 за сутки) подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 335 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 333 жителей региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания.

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