Пенза, , 09:28 — REGNUM Жители Пензенской области в первую неделю мая будут официально работать только два дня — 5 и 6 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтруда.

Ф. М. Шурпин. Этюд к картине «Радоница». Корзухин А.И. Поминки на деревенском кладбище. 1868

Объявленный выходным днем на федеральном уровне день поминовения усопших, или Радоница, выпадает в этом году на 3 мая. В феврале депутаты Законодательного Собрания Пензенской области поддержали инициативу губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и установили в соответствии с Трудовым кодексом правило переноса выходного дня. При подобных совпадениях позволяется перенести день, выпавший на День поминовения усопших, сделав его выходным.

Таким образом, жители Пензенской области будут отдыхать с 1 по 4 мая и с 7 по 10 мая.

ИА REGNUM ранее сообщало, в мае жители Адыгеи будут отдыхать больше, чем трудящиеся в других субъектах России. Власти региона добавили им еще два выходных дня — 4 и 5 мая.

Читайте также: В Адыгее добавили выходных на майские праздники