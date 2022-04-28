Краснодар, , 09:22 — REGNUM Иск Черноморо-Азовского управления Росприроднадзора против Каспийского трубопроводного консорциума о возмещении за ущерб природе удовлетворён Арбитражным судом Краснодарского края в полном объёме, решение принято 27 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Суд

Сумма исковых требований Росприроднадзора составила 5,285 млрд рублей — во столько специалисты оценили ущерб, нанесённый природе при разливе нефти под Новороссийском летом 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа 2021 года при загрузке греческого танкера Minerva Symphony с выносного причального устройства, принадлежащего КТК, произошёл разлив нефти в Чёрное море. Установлено, что причиной аварии стал выход из строя гидрокомпенсатора выносного причального устройства. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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