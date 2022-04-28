Москва, , 09:21 — REGNUM Специалисты МЧС России помогут восстановить объекты инфраструктуры в Донецкую Народную Республику. Как сообщали 28 апреля в пресс-службе чрезвычайного ведомства, в республике направлена аэромобильная группировка.

МЧС России на учениях Александр Ульяненко © ИА REGNUM

Всего задействованы 100 специалистов из спасательных Центров МЧС России и 35 единиц техники, в том числе специалисты Центра «Лидер» и сапёры МЧС. Они проводят в республике работы по разминированию. На сегодня уже обследовано 90 га местности.

«Спасатели оснащены необходимым оборудованием и снаряжением. В ближайшее время аналогичные работы начнутся и на территории Луганской Народной Республики», — добавили в министерстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля Министерство чрезвычайных ситуаций России доставило на Украину и в республики Донбасса очередную партию гуманитарной помощи общей массой 1 тыс. тонн. В состав груза гуманитарной помощи, который привезли на 140 большегрузных автомобилях, вошли продукты питания, бутилированная вода, предметы первой необходимости и стройматериалы, предназначенные для восстановления социальных объектов.