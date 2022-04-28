Ростов-на-Дону, 28 апреля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о дорожном картеле на 1,9 млрд рублей. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

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По информации службы, в деле фигурируют две компании из Ростовской области — ГУП РО «РостовАвтоДор» и ООО «Строитель». ФАС подозревает предприятия «в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах в сфере строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог в Ростовской области».

Общая сумма начальных (максимальных) контрактов превышает 1,9 млрд рублей. Если вина будет доказана, на компании наложат оборотные штрафы.