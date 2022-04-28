Тбилиси, , 09:20 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в тюрьме перестал принимать важные витамины и мясную пищу. Об этом заявил в ходе брифинга врач Григол Хурцидзе, посетивший политика по настоянию аппарата народного омбудсмена.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Он уже потерял восемь килограмм, в основном это мышечная масса, это весьма тяжелый показатель, — сказал Хурцидзе. — Анорексичный человек не вылечится в тюрьме, для этого нужно специальное учреждение, которое порой не является больницей. К сожалению, таких центров у нас в Грузии нет».

Врач заявил, что экс-президент не начнёт нормально питаться, пока его не вылечат от психологических проблем. Саакашвили отказывается лечится в тюрьме, поэтому Хурцидзе оставляет вопрос на усмотрение властей.

Ранее другой врач от народного защитника Отар Тоидзе заявил, что экс-президенту грозит инвалидность из-за «неврологических процессов», а потом и возможна и смерть. При этом в пенитенциарной службе минюста республики опровергли распространяемую сторонниками Саакашвили информацию о резком ухудшении его здоровья.

Стоит отметить, сразу после ареста Саакашвили 1 октября 2021 года он и его сторонники начали пытаться доказать, что он в крайне тяжёлом состоянии и скоро может умереть. При этом на судебных заседаниях Саакашвили может выступать с политическими лозунгами более двух часов.

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