Чикаго, США, , 09:17 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» (сс) mark6mauno

В составе «Чикаго» дубль оформил нападающий Тейлор Рэддиш, ещё одну шайбу забросил защитник Калеб Джонс. У «Вегаса» отличились Майкл Амадио, Алек Мартинес и Макс Пачиоретти.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Чикаго». Решающий бросок исполнил форвард Тайлер Джонсон.

На сегодняшний день «Чикаго» занимает 14-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 67 очков. «Вегас» идёт на девятом месте в Западной конференции с 92 очками.

Таким образом, «Вегас» впервые в своей истории не смог выйти в плей-офф НХЛ. Напомним, клуб выступает в лиге с сезона 2017/18. В своём первом же сезоне команда вышла в финал Кубка Стэнли, в котором уступила «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 1:4.

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