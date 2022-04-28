Москва, 28 апреля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В Москве в условиях санкций утвержден комплекс мер поддержки владельцев автосервисов и автодромов. Постановление об этом подписал мэр Сергей Собянин, сообщается на портале столичного правительства.

James Ryen Автосервис

Согласно документу, договоры на размещение некапитальных объектов продлены на год — до 31 декабря 2023 года без проведения торгов. Также предприниматели получают отсрочку по оплате за II квартал 2022 года до 31 декабря 2022 года.

Решение позволит снизить финансовую нагрузку на предпринимателей, эксплуатирующих некапитальные объекты отдыха в городских парках: аттракционы, веревочные парки, батуты и т.д. Поддержку получат те, кто эксплуатирует автодромы автошкол, автосервисы, плоскостные парковки, площадки для выгула и дрессировки собак и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве создал сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей в условиях санкций.

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