Париж, , 09:16 — REGNUM Конституционный совет Франции подтвердил, что Эммануэль Макрон набрал абсолютное большинство голосов, 58,55%, во втором туре президентских выборов, сообщает Le Figaro.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Председатель Конституционного совета Лоран Фабиус провозгласил Эммануэля Макрона президентом Республики.

Конституционный совет проверил нарушения, наблюдаемые на 48 избирательных участках, в результате чего аннулировал 20 594 голоса, или 0,06% голосов.

«В целом правила избирательного процесса были соблюдены», — заявил председатель Конституционного совета.

Из48 752 339 зарегистрированных избирателей проголосовало35 096 478 человек. Конституционный совет также зарегистрировал 2 333 904 пустых бюллетеня, в результате чего количество поданных голосов сократилось до32 057 325. Из них18 768 639 голосов достались Эммануэлю Макрону (58,55%) и13 288 686 — Марин Ле Пен (41,45%).

Лоран Фабиус заявил, что мандат новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона «начнется с полуночи 14 мая 2022 года».

Как сообщало ИА REGNUM, во время визита в муниципалитет Сержи (департамент Валь-д’Уаз) президента Франции Эммануэля Макрона закидали помидорами.

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