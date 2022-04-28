Париж, 28 апреля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Конституционный совет Франции подтвердил, что Эммануэль Макрон набрал абсолютное большинство голосов, 58,55%, во втором туре президентских выборов, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Председатель Конституционного совета Лоран Фабиус провозгласил Эммануэля Макрона президентом Республики.

Конституционный совет проверил нарушения, наблюдаемые на 48 избирательных участках, в результате чего аннулировал 20 594 голоса, или 0,06% голосов.

«В целом правила избирательного процесса были соблюдены», — заявил председатель Конституционного совета.

Из48 752 339 зарегистрированных избирателей проголосовало35 096 478 человек. Конституционный совет также зарегистрировал 2 333 904 пустых бюллетеня, в результате чего количество поданных голосов сократилось до32 057 325. Из них18 768 639 голосов достались Эммануэлю Макрону (58,55%) и13 288 686 — Марин Ле Пен (41,45%).

Лоран Фабиус заявил, что мандат новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона «начнется с полуночи 14 мая 2022 года».

Как сообщало ИА REGNUM, во время визита в муниципалитет Сержи (департамент Валь-д’Уаз) президента Франции Эммануэля Макрона закидали помидорами.