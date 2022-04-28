Ижевск, , 09:15 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 28 апреля прививку от коронавируса сделали 697 167 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Второй компонент препарата получили 556 308 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 48 жителей республики. Второй компонент препарата получил 61 человек, завершив полный курс вакцинации.

Кроме того, 148 574 человека прошли ревакцинацию.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 апреля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 52 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 161 216 жителей республики.

За время пандемии в республике подтвердили 165 754 случая заражения коронавирусом, из них 45 – за минувшие сутки.