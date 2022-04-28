Горно-Алтайск, , 09:15 — REGNUM В столице Республики Алтай Горно-Алтайске 1 мая будет перекрыто движение автотранспорта на ряде улиц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что ограничения связаны с проведением культурно-массовых мероприятий ко Дню весны и труда.

Так, с 9 часов утра будет частично перекрыто движение по проспекту Коммунистической, улицам Проточная, Э. Палкина и так далее. Кроме того, будет запрещена парковка в районе Национального театра, мэрии и Государственного собрания.