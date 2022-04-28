Бабаюртовский район, Дагестан, 28 апреля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Дагестане не оставляют надежду найти живым пропавшего трехлетнего ребенка. Поисковые работы не прекращались даже ночью. Помимо сотрудников МЧС и МВД, местных жителей, в них приняли участие волонтеры из Чечни, которые привезли специальное оборудование для поисков в ночное время, сообщили 29 апреля в пресс-службе МВД.

Официальная группа ГУ МЧС по области в vk.com Поиски

«Сегодня с наступлением темноты поиск пропавшего малыша не прекратили, а продолжили с той же силой. В помощь приехали жители соседних республик, волонтеры из Чечни привезли с собой специальное оборудование для продолжения поиска в тёмное время суток», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 26 апреля днем в селе Мазада Бабаюртовского района пропали два трехлетних ребенка. Одного из мальчиков нашли на следующий день мертвым, он утонул в водоеме.