Якутск, 28 апреля 2022, 09:24 — REGNUM В Якутии вырубают недостаточно лесов, поэтому так часто возникают природные пожары. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев, сообщили в оперативном штабе региона.
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Он пояснил, что лес перестаивает, засыхает и поэтому становится лёгкой добычей огня. Глава республики также напомнил, что в советское время в Якутии добывали порядка 10-15 млн кубов древесины, сейчас — менее одного миллиона, а специалисты рекомендуют осваивать не менее 30 млн кубометров.
Как сообщало ИА REGNUM, он также пообещал, что вырубка лесов в Алданском районе Якутии будет проходить под строгим контролем соблюдения экологического законодательства.