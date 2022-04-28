Якутск, 28 апреля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Якутии вырубают недостаточно лесов, поэтому так часто возникают природные пожары. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев, сообщили в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

Читайте также: Глава Якутии пообещал проконтролировать вырубку лесов в верховьях реки Амга

Он пояснил, что лес перестаивает, засыхает и поэтому становится лёгкой добычей огня. Глава республики также напомнил, что в советское время в Якутии добывали порядка 10-15 млн кубов древесины, сейчас — менее одного миллиона, а специалисты рекомендуют осваивать не менее 30 млн кубометров.

«С этой точки зрения, к сожалению, у нас последние десятилетия лесная отрасль сильно деградировала. По большому счету, у нас промышленного освоения лесов нет. Многие специалисты в один голос утверждают, что во многом отсутствие правильно созданной и функционирующей системы лесозаготовки порой приводит к лесным пожарам, когда лес перестаивается, засыхает и становится легкой добычей для огня на огромных территориях. Огромное недоосвоение лесов, которые надо заготавливать, — причина лесных пожаров. Но любая лесозаготовка должна идти строго с соблюдением всех экологических норм», — отметил Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, он также пообещал, что вырубка лесов в Алданском районе Якутии будет проходить под строгим контролем соблюдения экологического законодательства.