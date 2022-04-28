Петропавловск-Камчатский, 28 апреля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском суд вынес приговор в отношении 23-летнего местного жителя, который уклонялся от прохождения службы в армии по призыву, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Uriston.com Штраф

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Мужчина не прибыл по повестке на призывной участок. Оснований для отсрочки или освобождения от службы в армии у него не было. Он начал скрываться от сотрудников военного комиссариата.

Суд назначил уклонисту штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, Военный комиссар Забайкалья Юрий Шувалов обнародовал итоги осеннего призыва. По его словам, количество уклонистов по сравнению с прошлым годом сократилось.