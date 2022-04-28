Ижевск, , 09:13 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 28 апреля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 52 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 161 216 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Коронавирус

За время пандемии в республике подтвердили 165 754 случая заражения коронавирусом, из них 45 – за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса девять несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и семь человек старше 65 лет.

4015 человек скончались, за минувшие сутки скончалась 83-летняя женщина. Накануне в республике был зарегистрирован также один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

В течение суток госпитализированы 27 человек, накануне в больницы попали 24 жителя республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 2774 человека, 129 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 19 человек – в тяжелом состоянии, из них восемь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 27 апреля в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 697 119 человек. Второй компонент препарата получили 556 247 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.