Уфа, , 09:17 — REGNUM Прибывшим в Башкирию беженцам из Мариуполя власти республики создали достойные условия проживания. Об этом 28 апреля сообщи глава региона Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

Пункт временного размещения в Красноперекопске Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Встретили беженцев из Мариуполя. Создали для них достойные условия, поселили в пунктах временного размещения в Уфе и Стерлитамаке. Пока к нам приехали две группы, 323 человека», – сообщил он.

Хабиров заявил, что руководство Башкирии готово встретить «в разы больше» беженцев.

«Все, что нужно, мы сделаем, чтобы поддержать тех, кто попал в такую беду, оказать всемерную поддержку, оказать им медицинскую помощь, обеспечить их учёбой и работой. Башкирия всегда отличалась теплотой душ и гостеприимством. Так было и так будет», — подчеркнул он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирию прибыли еще более 300 беженцев из Донбасса.

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