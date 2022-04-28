Северный район, Оренбургская область, 28 апреля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Северном районе Оренбургской области утром 28 апреля произошло смертельное ДТП. Погибли двое. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП в Оренбуржье

Авария случилась возле села Северное на трассе Москва – Челябинск. По предварительным данным, водитель автомобиля «Хендай Солярис» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ниву Шевроле».

В результате ДТП погибли два человека. Водитель «Нивы Шевроле» госпитализирован. По факту аварии полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.