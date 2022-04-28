Херсон, 28 апреля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Пострадавших в результате ночного обстрела Херсона нет. О этом 28 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По данным агентства, в результате атаки Херсона тактическими ракетами «Точка-У» со стороны Николаевской области, раненных нет. Ранее сообщалось, что две из трёх выпущенных с украинских позиций ракет удалось сбить, третья попала в район телевышки.

В результате атаки примерно на полчаса в Херсоне перестали работать российские телеканалы, позднее они восстановили вещание.