Херсон, Украина, , 09:12 — REGNUM Вооруженные украинские формирования обстреляли Херсон с территории Николаевской области ракетами «Точка-У». Об этом 28 апреля сообщает РИА Новости.

«Точка-У» VoidWanderer

Отмечается, что вначале киевскими боевиками было выпущено по Херсону пять ракет из реактивных систем залпового огня «Ураган», а затем они нанесли удар по городу несколькими ракетами «Точка-У».

Также утончается, что источник в силовых структурах рассказал, что в общей сложности ВСУ выпустили по Херсону три «Точки-У», две из которых были сбиты.

«Со стороны, где расположены украинские войска, было выпущено три «Точки-У» по центру Херсона, две из них удалось сбить», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нынешний курс американской администрации по отношению к России и Украине якобы полностью оправдывает себя.