Ульяновск, , 09:10 — REGNUM В Ульяновской области в рамках комплексной проверки учреждений образования особое внимание будет уделено ранее присвоенным детсадам и школам категорий безопасности. Дополнительно рассмотрят вопросы финансирования, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам внеочередного заседания регионального совета безопасности после стрельбы в детском саду.

Безопасность Евгений Самарин © ИА REGNUM

После трагедии в детсаду «Рябинка» Вешкаймского района Ульяновской области проверяется система мер безопасности во всех образовательных учреждениях, особое внимание уделяется пропускному режиму.

«Кроме того, будет проведена комиссионная проверка ранее присвоенных детским садам и школам категорий безопасности. Дополнительно обсуждён вопрос финансирования мероприятий по обеспечению защищённости», — приводятся слова губернатора Ульяновской области Алексея Русских .

Он напомнил руководителям муниципалитетов и ведомств, что они обязаны уделять «повышенное внимание» вопросу безопасности детей:

«К подобным трагедиям приводит, в том числе, преступная халатность отдельных должностных лиц. Людей уже не вернуть».

Губернатор также добавил, что власти в настоящее время «максимально тесно» работают с правоохранителями в рамках расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Отметим, что после трагедии в вешкаймском детском саду в регионах проводятся проверки в образовательных учреждениях в части организации безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в детсад «Рябинка» Вешкаймского района Ульяновской области во время тихого часа ворвался вооружённый преступник, застрелив педагога, которая пытались преградить ему путь к спящим детям, и убив двух детей. Ещё одна воспитательница тяжело ранена, её лечение продолжится в специализированной клинике в Москве.

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