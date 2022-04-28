Вашингтон, 28 апреля 2022, 09:21 — REGNUM Рост ВВП США замедлится в первом квартале 2022 года, отчасти — из-за ситуации на Украине. Таковы ожидания американских властей, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации.
Утром 28 апреля министерство торговли США опубликует данные за первый квартал. Ожидается, что экономика покажет меньший рост по сравнению с четвёртым кварталом 2021 года.
В администрации не считают снижение признаком того, что экономика движется не в том направлении. По словам источника, предприятия по-прежнему пополняют свои материально-производственные запасы, но не столь быстро, как прежде.
«Если вы рассмотрите все детали завтрашних цифр по ВВП, полагаю, вы, вероятно, увидите, что экономические условия всё ещё очень и очень хорошие», — отметил представитель администрации.
В Вашингтоне ожидают, что ситуация на Украине в меньшей степени отразится на экономических показателях, так как экономики США и России связаны достаточно ограниченно. Вместе с тем довольно заметным будет влияние конфликта на цены на энергоносители.
Эксперты в беседе с агентством рассказали, что показатели роста ВВП США составят 1,1% по итогам первого квартала в годовом исчислении против роста на 6,9% в последнем квартале минувшего года.
Читайте также: Цены на продукты питания в США достигли рекорда с начала 1980-х годов – WP