Вашингтон, 28 апреля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Рост ВВП США замедлится в первом квартале 2022 года, отчасти — из-за ситуации на Украине. Таковы ожидания американских властей, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Нью-Йорк

Утром 28 апреля министерство торговли США опубликует данные за первый квартал. Ожидается, что экономика покажет меньший рост по сравнению с четвёртым кварталом 2021 года.

В администрации не считают снижение признаком того, что экономика движется не в том направлении. По словам источника, предприятия по-прежнему пополняют свои материально-производственные запасы, но не столь быстро, как прежде.

«Если вы рассмотрите все детали завтрашних цифр по ВВП, полагаю, вы, вероятно, увидите, что экономические условия всё ещё очень и очень хорошие», — отметил представитель администрации.

В Вашингтоне ожидают, что ситуация на Украине в меньшей степени отразится на экономических показателях, так как экономики США и России связаны достаточно ограниченно. Вместе с тем довольно заметным будет влияние конфликта на цены на энергоносители.

Эксперты в беседе с агентством рассказали, что показатели роста ВВП США составят 1,1% по итогам первого квартала в годовом исчислении против роста на 6,9% в последнем квартале минувшего года.

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