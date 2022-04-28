Дзержинский район, Калужская область, 28 апреля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя посёлка Товарково Дзержинского района, подозреваемого в убийстве. Об этом 28 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России

kaluga. sledcom. ru Место происшествия

По версии следствия, подозреваемый пришел в квартиру потерпевшего, из-за личной неприязни нанёс ему не менее четырех колото-резаных ран с применением двух ножей и осколка ранее разбитой банки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан. Вину в совершении преступления признает в полном объеме, поясняя, что желал смерти потерпевшему, поскольку от него «исходило зло». Следователи необходимые следственные действия, назначены экспертизы, в том числе психиатрическая. Расследование уголовного дела продолжается.