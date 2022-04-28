Омск, 28 апреля 2022, 09:08 — REGNUM В Омске скверы и улицы обрабатывают от клещей. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 апреля в мэрии города.
До 25 мая в Омске обработают более 100 городских зелёных зон. По словам специалистов, проводятся полевая дератизация и акарицидная обработка.
Противоклещевую обработку уже провели на бульваре Победы, в парке им. 30-летия Победы и вблизи памятника Труженикам тыла.
4 мая акарицидная обработка запланирована ещё в ряде территорий, в том числе в нескольких скверах. В первую очередь мероприятия по уничтожению клещей пройдут в местах, где запланированы торжественные мероприятия ко Дню Победы.
В целом планируется обработать 394,6 га городских территорий.
Как сообщало ИА REGNUM, противоклещевая обработка территорий проходит в городе Кемерово.
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