Омск, , 09:08 — REGNUM В Омске скверы и улицы обрабатывают от клещей. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 апреля в мэрии города.

Клещи Rospotrebnadzor.ru

До 25 мая в Омске обработают более 100 городских зелёных зон. По словам специалистов, проводятся полевая дератизация и акарицидная обработка.

Противоклещевую обработку уже провели на бульваре Победы, в парке им. 30-летия Победы и вблизи памятника Труженикам тыла.

4 мая акарицидная обработка запланирована ещё в ряде территорий, в том числе в нескольких скверах. В первую очередь мероприятия по уничтожению клещей пройдут в местах, где запланированы торжественные мероприятия ко Дню Победы.

В целом планируется обработать 394,6 га городских территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, противоклещевая обработка территорий проходит в городе Кемерово.

Читайте также: Кладбища и парки Кемерова начали обрабатывать от клещей