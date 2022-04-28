Тирасполь, 28 апреля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Предприниматели Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) призвали президента Молдавии Майю Санду прекратить блокаду ПМР. Коллективное обращение было обнародовано на сайте Общеприднестровского народного форума.

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Они отметили, что молдавская сторона ранее гарантировала Приднестровью право на самостоятельные внешнеэкономические отношения, но теперь ввела односторонние бюрократические препятствия для импорта в ПМР.

«Транспортные средства с соответствующими грузами целыми неделями простаивают на молдавской границе. К примеру, оборудование для МГРЭС (поставляющей электроэнергию в РМ) было задержано на два с половиной месяца, медикаменты ООО «Кейсер», произведённые в ЕС, блокируются молдавскими службами для импорта в Приднестровье с 27 марта», — говорится в обращении.

Бизнесмены указали на то, что из-за позиции Кишинёва предприниматели терпят убытки, а жители не получают лекарства и товары первой необходимости. При таком подходе приднестровский бизнес потеряет доверие к молдавским властям, что повлечёт долгосрочные последствия.

Авторы обращения призвали Кишинёв прекратить разрушать торговые связи Приднестровья с внешним миром и Молдавией.

Напомним, киевские власти после начала Россией спецоперации по денацификации Украины закрыли все пропускные пункты на границе с Приднестровьем. Через эту страну поступало около 70% импорта. Молдавская сторона в апреле начала отказывать в пропуске грузов в ПМР, объяснив это тем, что товары не зарегистрированы в Молдавии.