Улан-Удэ, , 09:05 — REGNUM Бывший художественный руководитель Русского драмтеатра им. Бестужева Сергей Левицкий признан виновным в дискредитации российских вооружённых сил. Об этом он написал в соцсети, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Специальная военная операция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Советский районный суд города Улан-Удэ… вынес мне обвинительный приговор. Назначен штраф в размере 45 000 рублей. Приговор будем обжаловать в Верховном суде Бурятии», — отметил он.

Ранее на него было возбуждено два административных дела за публикации в соцсетях, касающихся спецоперации на Украине. В марте министерство культуры республики досрочно уволило Сергея Левицкого с поста худрука театра.