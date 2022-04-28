Улан-Удэ, 28 апреля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Бывший художественный руководитель Русского драмтеатра им. Бестужева Сергей Левицкий признан виновным в дискредитации российских вооружённых сил. Об этом он написал в соцсети, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Специальная военная операция

«Советский районный суд города Улан-Удэ… вынес мне обвинительный приговор. Назначен штраф в размере 45 000 рублей. Приговор будем обжаловать в Верховном суде Бурятии», — отметил он.

Ранее на него было возбуждено два административных дела за публикации в соцсетях, касающихся спецоперации на Украине. В марте министерство культуры республики досрочно уволило Сергея Левицкого с поста худрука театра.