Ставрополь, , 09:04 — REGNUM В Ставропольском крае впервые за последние два года не зафиксировано ни одного случая смерти от COVID-19. Днем раньше скончался один пациент, а с начала апреля 2022 года число умерших в день не превышало трех человек. Такие данные приводит 28 апреля федеральный оперативный штаб.

Коронавирус

Факт отсутствия случаев летального исхода за прошедшие сутки прокомментировал губернатор края Владимир Владимиров. По его мнению, он свидетельствует о приближающейся окончательной победе над коронавирусом.

«Впервые за долгое время в крае не зарегистрировано новых смертельных случаев на фоне коронавируса. Ноль смертей от COVID-19 — первая и очень важная цифра нового дня. Будем верить, что это знак приближающейся победы над пандемией», — написал глава субъекта РФ на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в Ставропольском крае число умерших от COVID-19 с 2020 года составило 7016 человек. Всего за эти годы заболели COVID-19 196 002 человека.