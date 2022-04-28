Ставрополь, 28 апреля 2022, 09:04 — REGNUM В Ставропольском крае впервые за последние два года не зафиксировано ни одного случая смерти от COVID-19. Днем раньше скончался один пациент, а с начала апреля 2022 года число умерших в день не превышало трех человек. Такие данные приводит 28 апреля федеральный оперативный штаб.
Факт отсутствия случаев летального исхода за прошедшие сутки прокомментировал губернатор края Владимир Владимиров. По его мнению, он свидетельствует о приближающейся окончательной победе над коронавирусом.
Напомним, в Ставропольском крае число умерших от COVID-19 с 2020 года составило 7016 человек. Всего за эти годы заболели COVID-19 196 002 человека.