Вашингтон, 28 апреля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Большинство членов Палаты представителей Конгресса США в ходе заселения 27 апреля поддержало законопроект, который предусматривает увеличение помощи США, а также введение санкций в отношении лиц, которых Вашингтон подозревает в «серьёзном нарушении прав человека» в Абхазии и Южной Осетии. Трансляцию заседания вела пресс-служба Конгресса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Политика Соединённых Штатов <…> должна заключаться в усилении возможностей Грузии по сдерживанию, её устойчивости и самообороны, в том числе за счёт соответствующей помощи, направленной на повышение потенциала грузинских вооружённых сил», — говорится в законопроекте.

В случае его принятия размер помощи будет установлен на основании данных, предоставленных Госдепом, который должен будет изучить этот вопрос. Поддержку также планируется оказать в сфере киберугроз для борьбы с «российской дезинформацией».

Закон вступит в силу в случае одобрения в Сенате США и после подписания американским президентом.

Стоит отметить, что США на протяжении многих лет поставляют в Грузию вооружение и направляют туда специалистов для подготовки военнослужащих. Максимальная военная помощь была оказана в год, предшествующий нападению Грузии на Южную Осетию в 2008 году.