Вашингтон, 28 апреля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. К кризису в Соединённых Штатах привела климатическая политика президента страны Джо Байдена. Об этом в письме, направленном госсекретарю, министру внутренних дел и министру энергетики США по поводу ситуации с высокими ценами на топливо и инфляцией, заявил генеральный прокурор штата Джорджия Кристофер Карр.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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Он отметил, что высокие цены на бензин и стремительный рост инфляции в США — это проблемы, возникшие ещё до начала спецоперации России на Украине. Они зародились с первых дней президентства Байдена.

Генпрокурор Джорджии считает, что именно действия администрации главы Белого дома, по сути, подорвали энергетическую безопасность Соединённых Штатов, уничтожили качественные рабочие места и инвестиционные возможности, а расплачиваться за это пришлось «трудолюбивым семьям по всей стране», пишет RT со ссылкой на письмо.

Среди шагов Байдена, которые привели к нынешней ситуации, генпрокурор указал на блокировку строительства трубопровода Keystone XL — «критически важного инфраструктурного объекта, который способствовал бы росту экономики США», ограничение добычи нефти и газа на федеральных землях, а также запрет на поставки российского сжиженного природного газа.

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«Вместо того чтобы признать, что его [Джо Байдена] климатическая повестка — это катастрофа для американского народа, в росте цен на бензин президент Байден скорее будет винить Россию, пандемию коронавируса и даже нефтяные компании», — заявил Карр.

Он подчеркнул, что временные меры не решат долгосрочных проблем, вызванных климатической повесткой президента Байдена, и призвал администрацию задействовать «все доступные инструменты, чтобы повысить и стимулировать ответственное производство энергии внутри страны и защитить американских потребителей от колебаний цен на топливо сейчас и в дальнейшем».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Экс-президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в высокой инфляции и росте цен на бензин, а также в убийстве американской мечты. Политик считает, что нынешняя администрация США виновата в событиях на Украине, и в высокой инфляции, и росте цен на бензин.

При этом бывший вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс назвал президента США Джозефа Байдена худшим американским лидером в современной истории страны.