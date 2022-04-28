Оренбург, , 09:03 — REGNUM В Оренбурге осужден 59-летний мужчина. Он обманул десять человек в общей сложности на 18 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 298 апреля в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд Freesmi.by

Оренбуржца обвинили в крупном мошенничестве. Демонстрируя образ богатого человека, он брал деньги в долг, при этом не намереваясь его возвращать. Деньги он «занимал» на протяжении нескольких лет — с 2013 по 2019 год. Чаще всего он говорил, что средства необходимы для развития своего бизнеса, вложения денежных средств и получения дохода. Он представлялся преуспевающим бизнесменом, имеющим собственный строительный бизнес в Оренбурге, сообщал о наличии бизнеса и многоквартирного дома в собственности в Крыму.

Потерпевшими по делу проходят десять человек. Ущерб составил более 18 млн рублей. В большинстве случаев составлялись расписки либо договоры займа.

Суд приговорил оренбуржца к пяти годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.