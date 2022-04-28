Красноярский край, 24 июля, 2006, 13:37 — ИА Регнум. На станции Заозерной в вагоне поезда "Москва - Северо-Байкальск" найден труп молодого мужчины. Как сообщили ИА REGNUM-KNews в пресс-службе Сибирского УВД на транспорте, личность погибшего уже установлена. Молодой человек 1980 года рождения являлся жителем Омска.

По словам пассажиров этого поезда, мужчина ехал на заработки. Обстоятельства смерти до сих пор неизвестны. По делу ведется следствие.