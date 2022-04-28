Магадан, 28 апреля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Указом президента РФ Владимира Путина авторы мемориала «Героям АЛСИБА» в Магадане — советскому и американскому летчикам — награждены государственной премией им. Маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Телеграм-канал Сергея Носова Памятник героям в Магадане

Читайте также: Путин присвоил Делимханову звание Героя России

По секретной трассе «Аляска-Сибирь» из Северной Америки через Чукотку и Магаданскую область на войну было доставлено 7928 самолётов, в том числе 5069 истребителей, 2095 бомбардировщиков и 710 авиатраспортников.

«Поздравляем Константина Борисовича Кузьминых – председателя Магаданской областной организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» и Андрея Николаевича Ковальчука – председателя ВТОО «Союз художников России».

Этот мемориал мы открыли в День Победы в 2020 году. На 13 километре колымской трассы стоит памятник летчикам-героям, символизирующий героизм, мужество, дружбу, единение и боевое братство всех участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», — написал в своём телеграм-канале губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин присвоил депутату Госдумы Адаму Делимханову, принимавшему участие в специальной военной операции на Украине, звание Героя России.