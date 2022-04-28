Владивосток, 28 апреля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Выставка современной военной техники пройдёт 28 апреля во Владивостоке. Об этом сообщает 28 апреля пресс-служба Тихоокеанского флота.

Mil.ru Корабли Тихоокеанского флота

Мероприятие состоится на Корабельной набережной. Будет показаны образцы современной техники Береговых войск Тихоокеанского флота.

«В составе спланированной к показу техники будут представлены модернизированный танк Т-80, боевая машина пехоты БМП-3, бронетранспортёр БТР-82АМ, береговой ракетный комплекс «Бастион», зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны «Панцирь-С1» и «Оса», самоходный противотанковый комплекс «Штурм-С», а также современная ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ», — сказано в заявлении.